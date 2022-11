JÄRELVAADATAV | Tallinna Kunstihoone avas Lasnamäe paviljoni

Publikule avatakse Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon laupäeval, 19. novembril kell 12 näitusega „Mis saab neist armsatest tüdrukutest?“, mida saab vaadata 5. veebruarini 2023. Paviljon on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs on tasuta.

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni avanäituse lähtepunkt on Eestis elavate eesti- ja venekeelsete kunstnike looming. Vaatluse all on nende ausad ning isiklikud, meid kõiki puudutavad reaktsioonid usaldus- ja kliimakriisidele, sõdadele ja pandeemiatele, traditsiooniliste peresuhete tasakaalutusele ning sellele, milleks on tekitatud pinged moondunud intiimsemates tundesoppides.