EESTLANE USA KÕRBEST | Ainus põhjus, miks USA kunagi millessegi sekkub, on materiaalne kasu

Mis puudutab ülejäänud maailma, siis hoolimata USA tegudest ja otsustest, on too alati karmi kriitikatule all. Huvitav on kohapeal jälgida, kui vähe mõjutab välismaailma kriitika ameeriklasi. Enamik ameeriklastest pole isegi teadlik – ja vist ei huvita ka -, kui palju muu maailm nende otsuste ja tegude üle mõtiskleb, nende üle arutab ja neid kritiseerib. USA uudistekanalid jahvatavad peamiselt sisepoliitilistest probleemidest. Välisuudiseid kuuleb peamiselt USA vaatenurgast ja niivõrd, kui USA sellesse segatud on, kui on.