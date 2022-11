RAAMATUBLOGI: Maailmatasemel kõva käe krimka kapitalistlikust Viljandist. Elagu eradetektiiv Džonsson!

Just nii peabki algaja käituma, kui tal ei ole Suurt Ideed, nagu vähestel on – võtma snitti maailmakirjandusest ning järgima tuntud liine, pikkides sinna omapära. Ja Kiileril omapära leidub.

Mis kõige tähelepanuväärsem: tegevus toimub sõjajärgses kapitalistlikus Viljandis, kuhu ookeani tagant saabub Paul Johanson (lugeda Džonsson) ja paneb püsti detektiivibüroo. On aasta 1961. Mõistagi, sest tänapäeval kehtivad pehmed väärtused – inimesi tuleb paitada ja hellitada, mitte neile lõuga anda. Kuus kümnendit tagasi käisid asjad maailmas väheke teistmoodi.

Tõsi, põlisel kilulinlasel tekkis kohe küsimus, et miks Viljandi? Kas Tallinn polnuks paslikum paik, sest ligi pool miljonit eestimaalast saanuks toimumispaiku silme ette manada. Ent teisalt... Legendaarne Kurt Wallander tegi Ystadi sedavõrd kuulsaks, et mitte ainult Euroopa, vaid ka Jaapani turistid käivad uudistamas politseikomissariga seotud paiku. Heakene küll, Paul Džonsson esialgu maailma ei valluta, ent järgmise või ülejärgmise raamatu järel tekiks endalgi kihk minna ja vaadata, kus Eesti ägedaim eradetektiiv asju ajas. Ehk siis kohalik turism.

Tähelepanuväärne on seegi, et Kiiler pakub meile Eestit, milline see võinuks olla, kui... Nojah, jätame ajaloolastele arutada, kelle tõttu Maajamaa punaseks muutus.