Venemaa eliit on kaotanud usu sõja edusse. Levib ükskõiksus ja häbi

Venemaa valitsusele lähedased allikad rääkisid väljaandele Meduza, et Hersonist taganemine on Vene eliidi jaoks olnud valus sündmus. Kremli lootused olukorra paranemiseks põhinevat pehmelt öeldes soovunelmatel, samas kui tipp-poliitikud riigi peaministrini välja on muutunud sõja suhtes apaatseks.