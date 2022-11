EPL UNGARIS | Budapesti linnapea Gergely Karácsony: Orbáni õnn võib otsa saada

Gergely Karácsony alistas 2019. aastal Budapesti linnapeavalimistel Viktor Orbáni soosiku ja andis opositsioonile lootust, et Ungari vähikäiku tegeval demokraatial on tagasitee. Pärast seda, 2022. aasta parlamendivalimistel peeti teda Orbáni põhioponendiks. Oli neid, kes arvasid, et Orbán võib lõpuks kaotada. Ent opositsiooni eelvalimistel taandas Karácsony oma kandidatuuri konservatiivsema Péter Márki-Zay kasuks. Kirju valimisliidu koostöö tulemust ei andnud ja Fideszi partei saavutas rekordtulemuse . Pool aastat hiljem on opositsioonis paljud masendunud, ent Karácsony hoiatab heitumise eest. „Kui valitsus seisab silmitsi suurte kriisidega, ei saa nad hakkama,“ prognoosib ta. EPL-ile antud intervjuus räägib ta Ungari majanduse täbarast olukorrast, kommenteerib valitsuse Vene-poliitikat ja selgitab opositsiooni edasisi plaane.