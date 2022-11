Venemaa on korraldanud raketirünnakuid tsiviil- ja ärihoonete vastu Ukraina pealinnas Kiievis, Dnipros ning mujal riigis. Jääb mulje, et Venemaa liigub suuresti lahinguväljal peetavast sõjast uude etappi, mille üks taktikalisi võtteid on terroripommitamine.