Avalikkuse tähelepanu pälvis peale märgilise süüdistuse ka süüdistatavate kirju nimekiri. Näiteks on siiani süüdistusega kohtu all advokaat Kristjan Tuul. Süüdistatavatest on süüdi mõistetud teiste seas ka „Rannamajast“ tuntud Oskar Süvari, fotograaf Jaanar Nikker, meie seast lahkunud tuntud ärimehe Mait Metsamaa poeg Mathias-Mait ning pärast süüdimõistmist Reformierakonnast lahkunud noorpoliitik Rait Kaspar Purje.