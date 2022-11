Ekspert Venemaa võimalikust kavatsusest rünnata Leedu lähistel asuvat tuumajaama: ma ei näe selles mingit loogikat

Leedu armee reservmajor Darius Antanaitise sõnul on siiski keeruline hinnata, kui palju sellistes väidetes tõde peitub. „Ent vaatame Valgevenet ennast – päris suur osa Valgevenest on ka pärast Tšornobõli tuumajaama avariid radioaktiivsete materjalidega saastunud . Kui Astravieci tuumaelektrijaamas juhtub tuumakatastroof, ei mõjuta see mitte ainult Leedut, vaid see mõjutab ka Valgevenet ennast. Sellest saab praktiliselt asustamata piirkond,“ selgitas Antanaitis Delfile.