Aga edasi? Tulevad uued skandaalid. Brasiilia režissööri Bruno Carboni film „Õnnetus“ viib aga rohujuuretasandile. Noor naisrattur Joana üritab keset tänavat nõuda õigust juhilt Elaine’ilt, kes oma sõidukiga talle teed ei andnud. Ühtäkki vajutab sohver gaasi põhja ja sõidab Joanale otsa. Too jääb liikuva auto kapotile lebama.

Ühtäkki on ohver põiminud end selle olukorra nn pahategelase ellu. Või õigemini, lõpuks hakkad ka vaatajana mõtlema, kes siin üldse süüdi on. Või on mõlemad pooled kannatajad?