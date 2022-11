ANALÜÜS | Venemaal räägitakse Stalini stiilis „mobilisatsioonimajandusest“. On see jutt tõsiseltvõetav?

Vene president Vladimir Putin ja peaminister Mihhail Mišustin ei ole mobilisatsioonimajandusest veel rääkinud, ent teiste kõrgete Vene ametnike suust kõlab see mõiste regulaarselt. „See on kommertstegevus, aga meil on nüüd mobilisatsioonimajandus,“ pahandas raudteesektori firmadega märtsi lõpus föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko. „Ma arvan, et neile eraoperaatoritele tuleb selgeks teha, et nad töötavad riigi heaks, mitte raha tegemise nimel. Mobilisatsioonimajanduses niimoodi töötada ei saa.“