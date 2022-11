Kert Kask: kus on kultuuriasutuste must reede?

Mida rohkem novembri lõpu poole, seda enam täitub mu kirjakast paljude poodide reklaamkampaaniatega: vaid sel reedel ostes on hinnad odavamad, telli meie teenus nüüd ja ikka nii edasi. Kõiki neid reklaame nähes ja kuuldes on mulle jäänud silma, et kultuurielamuste reklaame seal ei ole. Miks on see nii?