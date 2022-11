SÕJARAPORT | Igor Taro: okupandid peavad uutele rünnakutele minnes oma endiste kaaslaste jäänustest üle astuma

Mõelge selle peale, et Kiievis tuleb kõige raskem talv alates Teisest maailmasõjast. Mõelge! Meil on 21. sajand ja kõik, mida putinlased suudavad korda saata, on oma jõhkruses trumbata üle nende enda propagandanarratiivis koletisteks maalitud natse. Hernetera hävitas enese müüdi.

Erapooletuks jäämine Ukrainale kallaletungimise küsimuses on umbes sellise sõnumiga: „Mina ei tea, kellel seal õigus on, küllap on süüdi mõlemad, eksole.“ Sisuliselt on see ju terrorismi toetava Vene režiimi toetamine. Nende huvi on jagada osa süüd ohvrile.