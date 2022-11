PÄEVA TEEMA | Janek Mäggi: Putin on Kaja Kallasest mõjukam. Aga kus on Varro Vooglaid?

Inimese mõjukuse mõõtmiseks tuleb emotsionaalsete kriteeriumite kõrval kasutada ratsionaalseid, mida saab kontrollida. Ettevõtja puhul on see lihtsam: turuosa, käive, töökohtade arv. Kuidas mõõta poliitiku või ametniku mõjukust? See võib tuleneda eelkõige ametikohast, mitte isiku enda saavutusest või saavutusvõimest.