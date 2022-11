Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem: mõnedes rongides ongi normaalne püsti seista

Igapäevased rongireisijad teavad, et Elroni rongipark oleks vajanud täiendust juba mõne aasta eest, et täita kasvanud nõudlust. Sellest olenemata oleme suutnud sõidugraafikuid järk-järgult tihendada: just praegu on lõppemas taristu ehitus Pääsküla-Keila vahel ja järgmisest aastast plaanime lääne suuna liiklussagedust tõsta märkimisväärselt.