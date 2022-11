Lääs saab teha Ukraina aitamiseks veel rohkem. Relvaabi läbivad endiselt ka punased jooned

Eesti välisminister Urmas Reinsalu viibis eile koos kolleegidega Kiievis. Tegu on suurima delegatsiooniga, mis on viimase üheksa kuu jooksul Ukrainat külastanud.

Täna kogunevad NATO välisministrid Bukarestis. Kohtumise eel sõnas Ukraina asepeaminister Olha Stefanišõna Delfile, et kogu Ukrainas on peagi oodata uut laiaulatuslikku Vene raketirünnakut. „See jätkub ilmselt nädalast nädalasse. Kuni neil on rakette, siis nad ei rahune,“ hoiatas esmaspäeval ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Rumeenias peetaval NATO kohtumisel arutataksegi kõige olulisemana Venemaa muutunud taktikat, samuti Ukrainale sellele vastuseks antavat lääneriikide abi.