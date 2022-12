Metsaring! Narkodiiliga tünga saanud tolmuimejate müügiagent viis alaealised metsa ja sidus puu külge

Kasutajanime „Tulnukas“ taha peitunud Imre saab Snapchatist teate, et keegi tahaks osta 1600 euro eest kanepit. Imre teab, et sellise päringuga oskab tegeleda Johannes. „Ta teadis, et ma olen petnud niimoodi inimesi - luban hankida narkotsi, kuid võtan raha ning mingeid narkootikume ma ei hangi,“ selgitab Johannes hiljem uurijatele. Tavaliselt sai Imre sellise diili pealt pool rahast endale, teine pool jäi pettuse läbi viinud Johannesele.