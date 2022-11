Vaata arutelu „Kust saame elektrit siis, kui päike ei paista ja tuul ei puhu?“

Delfi Rohevälk vodcasti uues osas selgub, et täielikule taastuvenergiale üleminekul maksame elektri eest 3-4 korda vähem kui praegu universaalteenusele kulub. Selleks on vaja võrku juurde ligikaudu 7 TWh taastuvenergiat, mis on ca 1 GW mere- ja 1 GW maismaatuuleparke, pluss jätkuvat päikeseenergia buumi ja tekkivat energiasalvestust.