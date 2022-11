Ahti Kallikorm: saadik peabki katuseraha jagama. Peaasi, et poliitik selle raha eest enda katust ei paranda

Kuidas saab öelda, et Eesti kõrgeima võimu esindajad, riigikogu saadikud, on rumalamad kui kõigi Eesti ministeeriumite ametnikud kokku? Kuidas saab väita, et ametnike koostatud Eesti riigieelarve on õige, aga 4 miljonit sellest jaotatuna 101 saadiku poolt on ebapädev, korruptiivne ja valijate häältega manipuleeriv? Ma ei saa aru, ausalt ei saa!