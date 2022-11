RAAMATUBLOGI: Suulajaht ehk elustiiliraamat ehk jutustust karmist kogukonnast

Kui pead rähklema üleküllustunud krimkamaailmas, lähevad kohati asjad sassi ning teiseks võib teha eksitavaid järeldusi. Peter May ei ole Peter Mayle, kes esmalt kirjutas suurepäraseid elustiiliromaane Pantsusmaalt, kuid seejärel paar kesist krimkalaadset teost. Kui see tõsiasi teadvusesse imbus, sai loetud May, mitte Mayle esimest maakeelset romaani „Lukus linn“. Oli ja ei olnud kah. Sestap vajus tema järjekordne, „Lewise triloogia“ avaraamat kuhja alla, aga, nagu selgus, asjata. Teos on suurepärane.