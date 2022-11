Panso auhinna pälvis EMTA lavakunstikooli üliõpilane Edgar Vunš

Edgar Vunši iseloomuomatades ütleb kool järgnevat: „Esmajoones väärib välja toomist tema nõudlikkusaste iseenda suhtes. Nõudlikkuse abil on Edgar kujundanud endas kõrge töökultuuri. Edgari tunnusjooneks on ka tema põhjalik iseseisev ettevalmistus, arenguvõimaluste otsing ja suur töövõime. Edgaris on kokku saanud õnnelik kombinatsioon huvitundlikust ja otsingulisest loomusest, analüüsivõimest ning katsetamisjulgusest. Ta on sihiteadlik ja organiseeritud inimene, kes tegutseb läbimõeldult. Asjaajamistes on ta kiire ja korrektne. Edgari vastutustundlikkus ja usaldusväärsus on tõend tema täiskasvanulikkusest. Edgar on tundlik sotsiaalse ja tugeva lavanärviga näitlejanatuur, kelles on väge. Ta on tugevate liidriomadustega, teiste sütitaja-kaasatõmbaja, kaaslaste arendaja.“