Vootele Päi: Reformierakond kasutab EKRE-ga samu võtteid - lihtsalt sisu on teine

Pole ebatavaline, et sotsiaalmeediast alguse saanud vaidlused jõuavad lõpuks ka peavoolumeediasse, kuid lähenevate valimiste kontekstis tasub neid kindlasti vähe teises kastmes vaadelda. Kui tihti on tegu „tööõnnetustega“ (nagu siinkirjutaja mäletab isiklikust kogemusest), siis valimiste lähenedes on erinevate konfliktide tekitamine sotsiaalmeedias järjest sagedasem võte selleks, et pilti saada. Poliitilised sõnumid köidavad ainult nišši – laiem valijaskond tahab suhestuda, inimlikkust, personaalsust ja skandaal on alati abiks.