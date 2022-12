EKRE reservohvitser: rahu lihtsalt rahu pärast oleks meile surmaoht. Euroopa lapsemeelsuse taga paistab kasumiahnus

Rahu – see on kindlasti midagi, mida soovivad kõik normaalselt mõtlevad inimesed maailmas. Rahu nimel tegutsemine peaks olema eelkõige sõjaeelne pingutus, kuid sõjalise konflikti olukorras on sellise pingutuse lähtekohad juba teised. Taastatud rahu annaks küll võimaluse hakata sõjategevuses kannatanud piirkondi üles ehitama, taastada normaalne elu- ja majanduskeskkond, inimestele taas koju naasta. Küsimus jääb aga - kuniks?