SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Valgevenet tahetakse sõtta. Lukašenka on surmani hirmunud

Venemaa teeb võrreldes suvise tippajaga kolm korda vähem laske päevas. Lisaks on Venemaa Donbassis peale suutnud suruda esimese maailmasõja tüüpi lahingud: Ukraina kaitsjad pideva kaudtule all, millele lisanduvad lakkamatud jalaväelaste rünnakud. Need, kes Vene poolelt aga selle tõttu kannatavad, on puuduliku sõjalise väljaõppega kinnipeetavad, keda pole Venemaal kahju ohverdada.