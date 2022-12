Katkend Siim Kallase raamatust. 17. osa. Imelik saadetis Moskva keskvõimudele. „Ära muretse, auto tuleb perroonile vastu.“

See oli NSV Liidu riigipanga ja tema vabariikliku kontori valdkond. Mingil määral vajas ministeerium andmeid raharingluse kohta, et analüüsida kaubanduses toimuvat. Osa andmeid oli täiesti salastatud, aga isegi kättesaadaval baasil sai mõningaid analüüse teha ja see oli huvitav. Suhtlesin riigipanga vabariikliku kontoriga. Ei hakka üksikasjadesse laskuma, ütlen vaid niipalju, et nõukogude arusaam raharinglusest erines tänasest kosmiliselt.