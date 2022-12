PÖFF tõi rahva kinno tagasi, festival kogus 78 825 külastust

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul ületab tulemus ootusi, sest koroona-aastad ja sellele järgnenud kriisid muutsid vaataja käitumise ettearvamatuks ja karta võis, et osa publikust jääbki kadunuks. „Aga juhtus ime. Publik tuli tagasi – ja mitte ainult publik! Kui me arvasime, et Tallinna tuleb parimal juhul 1200 väliskülalist, siis tegelikult tuli tsunami – 2000 külalist, mis on rohkem kui kunagi varem. Oli näha, kuidas inimesed tahavad suhelda ja kui rõõmsad nad on, et me oleme neile seda võimalust pakkunud,“ rääkis Lokk.