RAAMATUBLOGI: Samal ajal käitusid kirikutegelased kindlasti Jumalale mitte meelepäraselt...

Esmalt hoidis Banville kõrvale ega soovinud end seostada krimkamaailmaga, sest, noh, maailm peab seda millegipärast väärituks kirjanduseks. Kusjuures ebaõiglaselt, sest nii Quirke’i raamatud, samaväärselt paljude teiste väärtkrimikirjanduse loojate teostega kuuluvad maailma kultuuripärandisse. See, et loo keskpunktis on kuritegu, ei tee kirjanikku veel kerglaseks. Siinkohal teab mitmes kord tuleb küsida: kas Fjondor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“, ajaloo üks tähelepanuväärsemaid kirjandusteoseid, on krimka või mitte?

Niisiis esimesed Quirke’i sarja teosed avaldas Banville pseodonüümi Black all, kuid, nagu ta ise kirjeldas, luges läbi oma esimesed krimiromaanid ning jõudis järeldusele, et need pole sugugi halvad. „Nii siis mõtlesingi, et miks ma end varjunime taha peidan? Sestap tapsin ära oma tumeda venna Benjamini, välja arvatud Hispaania keelt kõnelevates riikides, kus ta on liiga populaarne, et surra. Inimesed on muidugi segaduses, et sedavõrd pretensioonikas Banville kirjutab kriminaalromaane, kuid ma loodan, et nad harjuvad sellega,“ selgitas autor ja lisas, et tegelikult meeldib talle niiöelda Blacki kirjutatu rohkem, sest: „Nad on kaks täiesti erinevat kirjanikku, Black kirjutab kui aus ja lihtne käsitööline, Banville seevastu üritab luua kunstiteoseid, kuid kuna täiuslikkust pole võimalik kunagi saavutada, kukuvad need alati lõpuks läbi. Kui ma vaatan Banville’i raamatuid, näen ma ainult vigu, vigu, vigu ja ebaõnnestumisi.“