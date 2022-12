Kui Venemaa sihilikult purustab kõike, mis Ukraina külmas talves annab sooja ja elektrit, siis on see külmaterror vanurite, laste, kõikide tsiviilelanike vastu. Kõige raskemas olukorras pärast üldse koduta jäänuid on need, kellel uuem ahjuta korter või maja.