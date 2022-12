Urmas Sutrop: kui sõna „neeger“ on kasutatud positiivses tähenduses, ei tohiks see keelatud olla

Vahepeal olen saanud nii vanemaks kui ka targemaks. Minu arusaam on nüüd selline, et mitte ükski sõna ei ole üheski keeles iseenesest halvustav. Kui me kasutame sõnu nagu „neeger“, „mees“ või „naine“, siis nende sõnade tähendus võib olla nii neutraalne, positiivne kui ka negatiivne. Kõik sõltub kontekstist ja sellest, kuidas me need sõnad fraasidesse, lausetesse või tekstidesse paneme. Kui me räägime vägistajast ja ütleme tema kohta „mees või asi“, siis on sõna „mees“ selles kontekstis ülimalt halvustav.