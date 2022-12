ERISAADE | „Kas teil Eestis inimesed ei suregi?“ Siia saabunuid ootab ees kummaline maailm

Ometi – kuigi kasutatakse selliste hulkade puhul väljendeid nagu „laine“ või „mass“, on elukohamaad vahetanute taga ikkagi indiviidid. Mitte kõik pole põgenikud. Aga vähemal või rohkemal määral peavad nad kõik lõimuma selle ühiskonnaga, kuhu nad saabuvad. Eestis see kõige lihtsam näiteks pole.

„Elame tihtipeale kõrvuti, sageli aastaid, aga inimesed ei suhtle omavahel. Hästi kiiresti tekivad narratiivid, et „nad“ on sellised ja „nad“ on tollased,“ räägib erineva rändetaustaga inimestega juba mitukümmend aastat tegelenud Nastja Pertšjonok, kes praegu veab ettevõtmist Maailma maaliin.