RAAMATUBLOGI: Vutiguru jalkasahver nagu „Toome“ salat ja puuviljakompott, aga hõrk, mõeldud gurmaanidele

Kui otsustada Ott Järvela jalkasahvri sisu järgi tema toidusahvri olemust, siis... Seal peitub kindlasti kodukootud hoidiseid, mis säilivad kaua ja hulgaliselt väärt kraami kõikjalt maailmast – nii Ladina-Ameerikast, Kariibi mere saartelt, Euroopa mitmetest riikidest ja isegi Roheliselt mandrilt... Ainult et enamus üleilmsest kraamist on täiendatud omamaisega – lisatud on kasvõi näputäis koduaias kasvatatud mädarõigast või koduköögis valmistatud kanget sinepit, et oleks vürtsisem ja maalähedasem. Kindel on aga see, et Järvela sahvrit naudivad nii need, kes eelistavad Michelini restorane, kui ka lihtsa toidu pooldajad.