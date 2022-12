KOLUMN | Harri Tiido: näpud põhjas ja pidu läbi?

Võib julgelt öelda, et Olkiluotoga võrreldes on meie Auvere probleemid tühiasi.

Soome ajakirjandusest jäi meelde üks pealkiri või alapealkiri, mis viitas sellele, et nüüd siis on pidu läbi. Jutuks oli elektri hinna tõus ja elektrikatkestuste võimalus alanud talvel. Ja et piiramatu kulutamise aeg on möödas, ees seisavad külmad toad ja pimedad õhtud. Seekordse talve puhul tundub üldse pessimistlikke meeleolusid olevat varasemast rohkem. Kuigi pandeemiaga alanud aeg pidanuks olema seda anumat juba piisavalt täitnud. Aga võta näpust, elul on ilmselt varuks nii mõndagi.