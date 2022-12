Eestis on emakakaelavähki suremus üks Euroopa suuremaid, aga kontrollis ei käi pooledki kutsutud

„Asi on jäänud asjaajamise taha,“ tunnistab Põltsamaa vallas elav Lea (sündinud 1967), kes on sel aastal kutsutud emakakaelavähi sõeluuringule, kuid pole detsembri alguseks uuringul käinud. „Kord ei ole vastuvõtuaega, korra jäin haigeks, aga kui nüüd päris aus olla, siis eks see ikka ole laiskuse taha kinni jäänud,“ ei tee Lea saladust.