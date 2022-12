VIDEO | Mida kujutab endast uus eesti filmipärandi platvorm Arkaader?

„Igal kultuurriigil on tarvis hoolitseda oma filmide kättesaadavuse eest. Nii on filmipärandi kureerimine voogedastusplatvormidel olnud juba mõnda aega pigem reegel kui erand – näiteks Rootsis, Taanis ja Suurbritannias on sarnased filmipärandi keskkonnad olnud avatud juba üle viie aasta. Need näited on olnud ka meile Arkaadrit luues eeskujuks,“ sõnas Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor Eva Näripea.