RAAMATUBLOGI: Interpretatsiooni Norrat vapustanud mõrvast

Mõnikord on lahe ajas tagasi minna selleks, et näha, kuidas toimub areng. Üks parimaid krimikirjanikke Norras (eespool on Jo Nesbø ja kandadel teisigi) ja maailmas (lahing poodiumikohtade nimel on äge) Jørn Lier Horst hakkas end maakeeles ilmutama alates politseiinspektor William Wistingu seitsmendast juhtumist pealkirjaga „Jahipenid“ ja sealt edasi.