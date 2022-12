Tehingud ei piirdu tapjadroonidega. Venemaa ja Iraani koostöö hõlmab sõjalennukeid ja rakette

Eelmisel nädalal hoiatas USA, et Venemaa ja Iraani tehingutest on arenenud sõjaline partnerlus. Teherani toetus Moskvale suureneb ja lähitulevikus üritab Venemaa ilmselt hankida Iraanilt sadu ballistilisi rakette. „Venemaa on suure tõenäosusega kulutanud ära suure osa oma SS-26 Iskanderi lühimaa ballistilisi rakette,“ teatas Suurbritannia kaitseministeerium. See tähendab, et kui Vene sõjaväel õnnestub võtta kasutusele Iraani raketid, kasutataks neid tõenäoliselt Ukraina energiataristu vastu suunatud rünnakute jätkamiseks.