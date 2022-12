Aleksei Jašin: ainult eestikeelsest õppest ei piisa. Muukeelsed peavad kokku puutuma ka Eesti kultuuriruumiga

Eile toimus riigikogu saalis midagi ajaloolist. Eestikeelsele õppele ülemineku seadus sai vastu võetud. Eile tegid rahvasaadikud pool sammu õiges suunas, kuid eestikeelne õpetaja ja õppematerjal ei too muukeelseid noori eestikeelsesse ja -meelsesse ruumi. Haridus- ja sotsiaalteadlased on aastaid rõhutanud, et vene kooli suurim probleem on muukeelsete noorte kasvamine ja kujunemine eraldi oma eestikeelsetest eakaaslastest.