REPORTAAŽ | Maailmalõpp Saaremaal. Välikäimla on luksus ja lootus elekter tagasi saada nihkub aina edasi

Tal on neli last, kõige väiksem nelja-aastane, ja seetõttu on majapidamises alles titevann. Aksalu tõi vanniga õuest lund ja sulatas seda toasoojas, et siis kopsikuga pärast asjal käimist vett potti peale valada. Enne kavala lahenduse peale tulemist pidi pere hangede vahel oma asjadega ühele poole saama.