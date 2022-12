Enefit Greeni arendsjuht: kõige soodsam elekter ootab bürokraatia taga

Pole uudis, et tuulepargi rajamine on Eestis aeganõudev protsess. Arvestades, et elektrihindade, energiajulgeoleku ja kliimamuutuste tõttu vajame soodsat tuuleenergiat palju ja kiiresti, on venitusmenetlus aga kurjast. Kuigi mõni oluline aspekt, näiteks linnustiku-uuringud või suuremahulisem mõjude analüüs, peabki võtma kauem aega, saaks planeerimisbürokraatia vähendamisega võita vähemalt kaks-kolm aastat.