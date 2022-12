JUHTKIRI | Peterson laskis praagi läbi

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas teisipäeval erakorralisel koosolekul, et sotsiaalministeeriumis valminud määruse eelnõust tuleb eemaldada punkt, mis andnuks kooliarstile õiguse last vanema loata vaktsineerida. Sellepärast et see tekitas ühiskonnas ägedaid (vastu)reaktsioone ja pälvis ka õiguskantsler Ülle Madise kriitilise hinnangu.