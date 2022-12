SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina saab teistel rinnetel hiilata, sest Venemaa on kõik panused pannud ainult Donbassile

Lihtsalt reaalsus on selline, et Venemaa suudab praegu väga tõsiselt suruda ainult ühel rindel – Donbassis. Ukraina on aga just Zaporižžja rindel olnud aktiivne nii suurtükitule kui ka mitmikraketiheitjate kasutamise osas.

Ida-Ukrainas on jätkuvalt plusskraadid, mis tähendab, et rasketehnika saab probleemideta liikuda ainult teid mööda ning see võtab mõlemalt poolelt rünnakute läbiviimisel hoogu maha. Ukraina on jätkuvalt aktiivsem pool, läänest suutsid nad ka 1,5 kilomeetrit Kreminna poole liikuda, aga mujal on edenemine olnud vaevalisem. Venemaa on ka omakorda teinud väiksemaid vastupealetunge, kuid eduta. Suuremat külma niipea sinna piirkonda ei lubata, seega sarnane lahingute muster võib veel nädalateks kestma jääda.