JUHTKIRI | Venemaa pöörab Narva läände

Kui täpne olla, siis ei saa praegu kindlas kõneviisis rääkida, et Venemaa piirabki Ivangorodi piiripunkti läbilaskvust ehitustööde eesmärgil või ettekäändel. Sellest räägitakse, aga ametlikult pole Venemaa Eestit sellest teavitanud, ehkki oleks aeg, kui jutul on alust. Leningradi oblasti „sisetarbimiseks“ mõeldud juttude järgi võivad ehitustööd alata juba aprillis ja kesta isegi kuni kolm aastat.

Ent kahe-kolme aasta perspektiivis paneks piiripunkti sulgemine Narva kehva olukorda. Kui piir on sõidukitele kinni, muutub Narva tupikuks. Nii transiitveod kui ka turism on praegu küll madalseisus, kuid mõningast seaduslikku äri- ja tööhõive võimalust need siiski veel pakuvad. Kui piir on kinni, hakkab järelejäänud transiit käima Soome ja Lõuna-Eesti kaudu ning Narva ettevõtjatele muutub selles osalemine keeruliseks.