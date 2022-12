Toomas Paul: õnnel ei saa sabast kinni hoida

Toomas Paul (83) laseb kiirelt kammiga üle juuste ja küsib, kas peaks habet ka kammima. „Mulle sobiks jõuluvana habe!“ arvab ta muheledes. Jõuluvana rollis pole tuntud vaimulikku ja õpetlast küll vist nähtud, jõulusokuga puksimas aga küll. Kirikuõpetaja kitsamasse rolli pole Pauli inimlik suurus ja avarad teadmised kunagi mahtunud. Ta on alati osanud kõnelda nii, et see läheb südamesse. Praegu elab Toomas Paul Hiiul diakooniahaiglas, et olla koos oma abikaasaga.