FAKTIKONTROLL | Kas enamik Ukraina sõjapõgenikke ikka soovib lahkuda Eestist ja naasta kodumaale?

TÜ RAKE töö- ja sotsiaalpoliitika teemavaldkonna juhi Kerly Espenbergi sõnul on nende seas, kes ei osanud küsimusele vastata (17,8%), palju sõjapõgenikke, kes on pärit piirkondadest, kus on toimunud või toimub aktiivne sõjategevus. Espenbergi hinnangul viitab see selgelt, et nende inimeste teadmatus oma tulevikust on suur ja see on mõistetav, arvestades, et neil ei pruugi enam olla kodu, kuhu minna.