Valitsus on riikliku masstestimise ja asümptomaatilistest juhtumitest teavitamise lõpetanud, viiruse levikut on veel keerulisem mõõta kui varem. Ent USA agentuuri AP teatel viitavad majandustegevuse järsk vähenemine ja sotsiaalmeedias levivad teated haigestunutest, et kaks nädalat pärast piirangute lõdvendamist on nakatunute kiiresti suurenema hakanud. Eksperdid hoiatavad, et uuele nakatumiste lainele järgneb aasta alguses surmajuhtumite laine, seda eriti eakate patsientide seas.