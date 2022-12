Veel möödunud nädalal hoiatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, et Venemaa valmistab 200 000 sõdurit ette uueks rünnakuks. Nimelt on ukrainlased veendunud, et Venemaa võib taas üritada Kiievit vallutada ja alustada sissetungi põhja poolt Valgevene kaudu.