Krõbedas tainas küpsetatud verivorst on koos pohlamoosiga mõnus amps.

Kui verivorstist on pühade ajal isu täis söödud, siis pane see näiteks piruka sisse. Pasteet on aga ajatu klassika, mis passib alati ka peolauale. Sellest saab teha juba valmis suupisted, samuti võib pasteedi purgi või kausiga soolaste küpsiste ja röstitud saia-leiva kõrvale lauale panna.