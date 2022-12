90-aastane vanadaam ootab siiani riigilt erihooldekodukohta oma tütrele, kes on terve elu olnud tema hooldada

„Ivi on olnud aastaid persona non grata, saamata võimalust käia lasteaias, koolis. Mingit professionaalset abi tol ajal ei saanud,“ meenutab Lageda nõukogude aega. Kuid ka Eesti vabariigis on aastakümned möödunud nii, et enamasti on lapsevanemad ise pidanud oma täiskasvanud laste hoidmist organiseerima. 2000-ndatel tulid päevakeskused, kuhu „laps“ päevaseks ajaks saata.