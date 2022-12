Valed, müüdid ja segapuder: kõik oluline, mis puudutab tegelikult Danske trahvimiljardeid

Endise rahandusministri Martin Helme jutt Taanile jagatud hiigelsummast ning Eesti saamata jäänud rahalaevast on vale. Taani pole USAst saanud sentigi.

Samuti ei pea paika, et lootus trahvirahale on läinud: ameeriklased arutavad just praegu eestlastega trahvirahade jagamise üle.