RAAMATUBLOGI: Neli kümnendit mõrvast. Pinnale imbuvad saladused. Üks neljast on mõrvar. Või kas on?

„Polaarjoon“ on väikelinna Stenträski triloogia esimene raamat. Marklund alustas naasmist turvaliselt, loomata midagi uut, vaid võttes kasutusele tuntud süžee – minevikumõrva. On suvi 1980. Viis koolitüdrukud kohtuvad kord kuus, et arutleda loetud raamatute üle. Et kirjandusklubi või nii. Mõistagi on kõik piigad iseomase loomuga, veri keemas ja pea poisse täis. Tuleb ette omavahel klähvimisi ja solvumisi, kuid ei midagi erilist, tavapärasel ajal ollakse ikka ühes ning tähelepanu koondub kirjandusele. Kuni üks neist kaob jälgi jätmata.