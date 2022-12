PÄEVA TEEMA | Vilja Kiisler: president Karis näitas esimest korda otsustavat nägu. Väga hea!

President Alar Karis on senimaani öelnud õigeid asju, aga enamasti niimoodi, et see ei puuduta. Noh, et räägib ära ja midagi valesti ei ole, aga eriti korda ka ei lähe. Otsus perehüvitiste seadust mitte välja kuulutada kaldub senisest rahulikust, natuke igavast, kuigi igapidi soliidsest mustrist kõrvale. See on tore! President seisab õige asja eest. Õigemini, täitsa vale asja vastu.